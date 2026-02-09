«Не только капусту»: актер Слава Копейкин рассказал о детстве в деревне

Фото: legion-media/Persona Stars/044

До того как стать известным, звезде приходилось заниматься абсолютно разными вещами.

Когда звезда сериала «Дети перемен» актер Слава Копейкин жил в деревне, то ему приходилось заниматься разными вещами, в том числе забоем птицы. Об этом знаменитость рассказал на шоу «Главный ингредиент».

«Я рубил не только капусту в деревне. Ну, опять же это деревня. Там и гуси, и петухи, и прочее. Так что рубить приходилось», — сказал Слава Копейкин.

Своим самым любимым блюдом из детства актер назвал блины, которые готовила его бабушка. Копейкин добавил, что ему всегда нравилось все мучное, например, макароны и хлеб.

«И все, что я любил всю жизнь — вредно», — отметил 27-летний артист.

Ранее 5-tv.ru писал, что Слава Копейкин рассказал, как мама повлияла на его жизнь. По словам знаменитости, его родительница — самая лучшая женщина на свете. Характером, как заметил сам актер, он пошел именно в нее, а не в отца.

