Патрушев заявил о готовности регионов РФ к сезону паводков и пожаров

На противопаводковые и противопожарные меры в 2026 году направят дополнительные федеральные средства.

Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев провел совещание, посвященное готовности профильных ведомств и регионов к обеспечению безопасности в сезон паводков и природных пожаров. Мероприятие стало продолжением работы, обозначенной президентом РФ Владимиром Путиным на совещании с постоянными членами Совета безопасности.

По прогнозу Росгидромета, в конце февраля — начале марта в европейской части России возможны резкие колебания температур, что создает риски подъема уровня воды в реках и водохранилищах, в том числе в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.

Дмитрий Патрушев подчеркнул, что скоординированная работа федеральных и региональных структур позволяет минимизировать последствия неблагоприятных природных явлений.

«В 2025-м году построено и отремонтировано 34 гидротехнических и защитных сооружения. В текущем году на это направление работы, а также на расчистку водных объектов Правительством предусмотрено около девять миллиардов рублей, что на миллиард превышает прошлогодний объем финансирования», — добавил Патрушев.

Вице-премьер также сообщил, что в 2026 году планируется завершить работы на ряде крупных инфраструктурных объектов, включая дамбы в Хабаровском крае и Еврейской автономной области.

Отдельное внимание на совещании уделили пожароопасной обстановке.

«Начало прошлого сезона выдалось непростым. Тем не менее благодаря слаженной межведомственной работе, а также своевременной переброске сил обстановку удалось стабилизировать уже к середине июня. В результате в 2025-м году площадь, пройденная огнем, сократилась почти в два раза», — сообщил вице-премьер.

На профилактику и тушение лесных пожаров в прошлом году правительство направило около 20 миллиардов рублей. Эти средства, в частности, позволили создать новый лесопожарный центр на Дальнем Востоке и обновить материально-техническую базу подразделений в наиболее пожароопасных регионах. В 2026 году финансирование данных мероприятий увеличено еще на семь миллиардов рублей.

Как уточнил вице-премьер, в текущем году планируется открыть 11 новых авиационных отделений и усилить 40 уже действующих.

Кроме того, регионы продолжают обновлять лесопожарную технику и внедрять системы видеомониторинга для раннего выявления возгораний. Дополнительные средства на профилактику и борьбу с лесными пожарами в этом году получат 19 субъектов Российской Федерации.

