Ночная встряска: чего ждать метеозависимым от магнитных бурь 10 февраля

Отголоски вспышки на Солнце напомнят о себе в тот момент, когда мы будем меньше всего этого ожидать.

Ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН обещают, что геомагнитная обстановка 10 февраля будет спокойной, но с небольшим «сюрпризом» для тех, кто плохо спит. Кардиолог Марина Орлова в беседе с URA.RU рассказала, как действовать метеозависимым людям в период бурь.

Что будет 10 февраля?

Днем на улице будет абсолютный штиль — всего два балла активности. А вот ночью возможна короткая «встряска» до четырех баллов. Это еще не полноценная магнитная буря, а лишь незначительное колебание, которое большинство даже не заметит. Нынешнее затишье — это результат резкой остановки солнечной активности, которая бушевала в начале месяца, но внезапно прекратилась к 7 февраля.

Прогноз на февраль 2026 года

Первая половина месяца пройдет без серьезных потрясений. Следующий период повышенной активности ожидается с 13 по 16 февраля — в эти дни колебания могут достичь четырех баллов, что ощутят метеозависимые люди. После этого обстановка стабилизируется до 24 февраля.

Влияние на здоровье

Даже незначительные геомагнитные колебания могут отражаться на самочувствии людей с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. В периоды активности возможны сосудистые спазмы, скачки артериального давления и головные боли.

«Если человек знает о приближении магнитной бури, важно просто быть к себе внимательнее, а не воспринимать это как приговор», — подчеркивает кардиолог.

Марина Орлова рекомендует в такие дни снизить физические нагрузки, соблюдать режим сна, избегать стрессовых ситуаций, не забывать принимать назначенные врачом лекарства, отдавать предпочтение легкой пище и соблюдать водный баланс.

