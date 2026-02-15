Секрет острого ума: почему жиры в рационе необходимы для защиты от деменции

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Многие диетические продукты не несут пользы.

Употребление жирных молочных продуктов, особенно ферментированных, способствует значительному снижению риска возникновения деменции у людей. Об этом сообщает издание South China Morning Post со ссылкой на исследование ученой Эмили Сонестедт из Лундского университета в Швеции.

Согласно полученным данным, качественные жиры играют фундаментальную роль в поддержании здоровья и нормального функционирования человеческого мозга. Специалисты подчеркивают, что ключевое значение имеет не только количество потребляемых веществ, но и их происхождение. Стоить отдавать предпочтение натуральным источникам жира.

Диетолог Катя Демехина пояснила, что жиры являются важным строительным материалом для тканей мозга, поэтому их наличие в рационе не является опциональным. Плохая репутация этого нутриента сформировалась еще в середине прошлого века. Это произошло после исследования Ансела Киса, связавшего насыщенные жиры с сердечными болезнями. Та работа была подвергнута серьезной критике, так как автор исключил страны, не подтверждавшие его теорию.

Многолетние рекомендации по соблюдению обезжиренной диеты, возникшие на основе тех данных, не учитывали разницу между полезными цельными продуктами и вредными переработанными источниками. Современные эксперты настаивают на том, что для нормальной жизнедеятельности организму требуются «правильные» жиры в адекватных количествах.

Шведское исследование показало, что именно сыр и жирные сливки положительно влияют на долголетие умственных способностей. Важно понимать различие между типами жиров, чтобы обеспечивать мозг необходимой энергией и защитой.

Демехина отмечает, что десятилетия борьбы с жиром в еде привели к массовому появлению низкожировых продуктов, которые зачастую не приносили ожидаемой пользы здоровью именно из-за отсутствия понимания биологической важности качественных липидов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.