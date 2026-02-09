Лавров: рецидивы насилия в секторе Газа продолжаются

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru

Россия надеется, что пробелы в плане мирного урегулирования будут устранены.

Рецидивы насилия в секторе Газа продолжаются. Об этом министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров сказал в ходе своего выступления на XV Ближневосточной конференции международного дискуссионного клуба «Валдай».

По его словам, российская сторона приветствовала мирный план президента США Дональда Трампа, который, прежде всего, был нацелен на прекращение кровопролития, решение проблем с заложниками и обмен телами погибших.

«Рецидивы насилия сохраняются и совсем нет ясности в отношении других компонентов этого плана, включая полный вывод израильских войск ЦАХАЛ из сектора Газы, разоружение ХАМАС, организацию гуманитарной помощи и организацию исполнительного производства», — сказал Лавров.

Он отметил, что в этих вопросах до сих пор ничего не ясно. Россия, по словам Лаврова, консультировалась по данной теме с США, однако ничего не поменялось.

«Мы очень надеемся, что эти вопросы будут прояснены. Тем более сейчас, наши американские коллеги объявили о переходе ко второму этапу реализации плана Трампа», — добавил Лавров.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве прошли переговоры главы МИД России и делегаций ОБСЕ.

