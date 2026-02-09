Отнимается нога: беременную Лерчек увезли на скорой на обследование

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Заседание суда перенесено.

У блогера Валерии Чекалиной (Лерчек. — Прим. ред.) «отнимается нога», ее увезла скорая помощь на обследование. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал адвокат ее бывшего супруга Артема Чекалина Сергей Гуров.

«Валерии утром вызвали скорую помощь, у нее боль в суставе и отнимается нога, она сейчас на обследовании, от госпитализации отказалась», — сообщил звездный защитник.

По словам Гурова, в связи с произошедшем заседание суда было перенесено.

Дело Чекалиных

Лерчек находится под домашним арестом по делу о незаконном выводе за рубеж более 250 миллионов рублей с использованием поддельных документов. Фигурантами данного процесса также являются экс-супруг блогера Артем Чекалин и их знакомый.

Валерия свою вину отрицает, а вот ее бывший муж и их сообщник обвинения признали. Кроме того, блогер должна налоговой более 28 миллионов рублей.

От бывшего мужа интернет-знаменитость воспитывает троих детей: двойняшек Алису и Богдана, а также младшего сына по имени Лев. В настоящее время Лерчек вновь беременна — от аргентинского хореографа Луиса Сквиччиарини. У пары родится мальчик.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.