Лифт взлетел на 17‑й этаж: как кабина подъемника едва не убила человека внутри

Фото, видео: www.globallookpress.com/Shatokhina Natalya; 5-tv.ru

Почему управляющая компания игнорировала жалобы, а проверки оказались фикцией.

В Подмосковье сейчас разбираются в причинах ЧП с лифтом в одном из ЖК. Кабина резко рванула вверх и ударилась о потолок шахты. Внутри в этот момент находился пассажир, он получил тяжелые травмы. На месте работают экстренные службы. Стало известно, что всего несколько недель назад лифт прошел обслуживание. И если верить заключению, лифт был полностью исправен. Корреспондент «Известий» Яна Налимова продолжит.

На часах полночь — но жителям этого дома не до сна. Грузовой лифт ударился о потолок шахты на последнем этаже.

«Сидела смотрела телевизор, как вдруг меня качнуло на стуле. Я открываю чат и вижу, что мне не показалось — это страшно. У меня сразу просто слезы», — рассказывает жительница ЖК «Парк-Сити» Юлия Красавцева.

В это время в кабине находился житель многоэтажки. Он должен был зайти в лифт на девятом этаже и спуститься на первый. Как вдруг случился технический сбой. И противовес от лифта резко полетел вниз на первый этаж. Соответственно, кабина взлетела на 17-й. Пассажира подбросило, он ударился головой о потолок кабины — едва не погиб. Позже медики диагностировали перелом позвоночника. В тот момент он говорил по телефону с женой. Именно она вызвала спасателей. На шум и крики сбежались соседи. У Романа до сих пор трясутся руки — все произошло у него на глазах.

«Вот этот замок был открыт сотрудниками МЧС, дверь открыта в механическом режиме. И произошла эвакуация», — делится житель ЖК «Парк-Сити» Роман Власов.

Своими силами пострадавшего на носилках выносили жильцы дома.

«Он был в сознании, жаловался на шею. Пошевелить не мог. И на голову. Подсунули под него носилки. Зафиксировали шею. Нас было человек десять Менялись в процессе», — уточняет другой житель.

Спускали на улицу пострадавшего через пожарный выход — а дальше все 17 этажей пешком вниз, потому что в этом доме работал только один лифт — грузовой, в котором и случился технический сбой.

«Эта табличка висит уже больше недели. Говорят, что произошло затопление. У нас была авария на четвертом этаже. В УК сказали — виноваты жильцы», — возмущаются люди.

На плохую работу лифтов хозяева квартир жаловались давно. Вызывали диспетчеров стабильно — несколько раз в неделю. Но, судя по всему, ремонт проводился халатно, если после череды обращений кабина упала. Когда двери лифта спасателям удалось открыть, в шахте они обнаружили гору мусора. На месте уже идут следственные действия. Прибыл лифтер, он показывает, что могло случиться в этот вечер.

Дала показания и жена пострадавшего — пришлось на время оставить супруга в больнице — ему предстоит серьезная операция. В руках у девушки его куртка — на ней следы пыли и грязи. Комментировать ситуацию она отказалась.

Мы выяснили, что с момента сдачи ЖК «Парк Сити» преследуют сплошные несчастья. Жильцы винят управляющую компанию, которая, по их мнению, не справляется. Фасад крошится, в домах холодно, горячая вода идет с перебоями, постоянные проблемы с канализацией. И лифт здесь падает уже не в первый раз.

«Несколько лет назад. И никто не проводил никакие проверки. Но это уже не единичный случай. Мы видим рецидив», — рассказывает житель ЖК «Парк-Сити» Юрий Петрушкин.

Директор управляющей компании — говорят жители дома — на связь не выходит давно. Мы попытались ему дозвониться.

— Номер не отвечает.

— Ожидаемо, я так понимаю?

— Да-да. Он от нас не берет: скрывается, бегает.

— В прямом смысле бегает?

— Да! Конечно, в прямом.

Догонять и задавать вопросы беглецу теперь будет Следственный комитет. Ведомство уже ведет проверку. Коллективную жалобу жильцы дома направили и в прокуратуру. Они не понимают: неужели, чтобы коммунальщики начали делать свою работу, должно было произойти несчастье.

