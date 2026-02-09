«Большой подарок»: народная артистка Юлия Рутберг об Ольге Чиповской

Актриса Юлия Рутберг: нам всем будет не хватать Ольги Чиповской

Артистка всегда поддерживала коллег.

Заслуженная артистка Российской Федерации Ольга Чиповская была любимицей всего театра Вахтангова. Этим с корреспондентом 5-tv.ru поделилась народная артистка РФ Юлия Рутберг.

По ее словам, Чиповская никогда не была равнодушной.

«Когда я пришла в театр, это был первый человек, с которым я начала репетировать „Зойкину квартиру“. Я была Зоей Денисовной Пельтц, она была Манюшкой <…>», — сказала Юлия Рутберг.

Актриса призналась, что в то время она очень боялась ошибиться, поэтому была слишком зажата на сцене. Чиповской удалось успокоить ее.

«И своей добротой, человеческим теплом, своей нежностью, блистательным чувством юмора она меня убедила в том, что все будет хорошо», — сказала Рутберг.

Также актриса сказала, что, когда Чиповская была в театре, то как будто светило солнце. Рутберг отметила: им всем будет не хватать Ольги.

«Она была нам всем большим подарком», — подытожила Юлия Рутберг.

О смерти Ольги Чиповской стало известно 4 февраля. Ей было 67 лет. Прощание с артисткой прошло 9 февраля в театре Вахтангова. Увидеть ее в последний раз пришли друзья и коллеги.

Ранее 5-tv.ru писал, что актриса Ирина Дымченко рассказала, какой была Ольга Чиповская.

