«Большой подарок»: народная артистка Юлия Рутберг об Ольге Чиповской
Актриса Юлия Рутберг: нам всем будет не хватать Ольги Чиповской
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Артистка всегда поддерживала коллег.
Заслуженная артистка Российской Федерации Ольга Чиповская была любимицей всего театра Вахтангова. Этим с корреспондентом 5-tv.ru поделилась народная артистка РФ Юлия Рутберг.
По ее словам, Чиповская никогда не была равнодушной.
«Когда я пришла в театр, это был первый человек, с которым я начала репетировать „Зойкину квартиру“. Я была Зоей Денисовной Пельтц, она была Манюшкой <…>», — сказала Юлия Рутберг.
Актриса призналась, что в то время она очень боялась ошибиться, поэтому была слишком зажата на сцене. Чиповской удалось успокоить ее.
«И своей добротой, человеческим теплом, своей нежностью, блистательным чувством юмора она меня убедила в том, что все будет хорошо», — сказала Рутберг.
Также актриса сказала, что, когда Чиповская была в театре, то как будто светило солнце. Рутберг отметила: им всем будет не хватать Ольги.
«Она была нам всем большим подарком», — подытожила Юлия Рутберг.
О смерти Ольги Чиповской стало известно 4 февраля. Ей было 67 лет. Прощание с артисткой прошло 9 февраля в театре Вахтангова. Увидеть ее в последний раз пришли друзья и коллеги.
Ранее 5-tv.ru писал, что актриса Ирина Дымченко рассказала, какой была Ольга Чиповская.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.