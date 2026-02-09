«Сочный юмор»: актриса Ирина Дымченко рассказала, какой была Ольга Чиповская

Фото, видео: legion-media/Persona Stars/053; 5-tv.ru

За свою жизнь артистка сыграла десятки ролей.

Заслуженная артистка Российской Федерации Ольга Чиповская — бесконечно талантливый человек. Таким мнением с корреспондентом 5-tv.ru поделилась актриса Ирина Дымченко после церемонии прощания с артисткой в театре имени Вахтангова в Москве.

«Оля была такой мощной, очень бесконечно талантливый человек. Ее обожали все <…>», — сказала Ирина Дымченко.

Актриса Театра Вахтангова также рассказала, что как-то она снималась вместе с Ольгой Чиповской. Они провели в Белоруссии три месяца. Дымченко до сих пор с теплотой вспоминает те дни.

«У Чиповской был такой юмор. Мы ржали до упада. Я никогда ни с кем так не смеялась. <…> У нее был такой едкий, мощный, сочный юмор», — поделилась Ирина Дымченко, добавив, что каждый режиссер хотел работать с Ольгой Чиповской.

О смерти Ольги Чиповской стало известно 4 февраля 2026 года. Она умерла в возрасте 67 лет. За всю жизнь актриса сыграла десятки ролей.

