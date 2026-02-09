Мошенники сменили прицел: кто теперь в зоне особого риска

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Банковская статистика показывает, что аферисты все чаще играют на ответственности и эмоциях — и это меняет портрет жертвы.

По итогам анализа за прошлый год ВТБ зафиксировал заметные изменения в том, кого чаще всего удается обмануть мошенникам. Как следует из данных банка, типичный пострадавший стал старше, а основной удар злоумышленники все чаще наносят по женщинам.

Согласно исследованию ВТБ, средний возраст жертвы мошенников за последние годы увеличился: если раньше он составлял около 40 лет, то теперь приблизился к 48. Одновременно изменилось и гендерное распределение. Если прежде мужчины и женщины оказывались среди пострадавших примерно в равных долях, то сейчас перевес сместился в сторону женщин — на них приходится около 54% случаев, тогда как на мужчин — 46%. В банке объясняют это тем, что именно женщины чаще принимают ключевые финансовые решения в семье и несут ответственность за бюджет.

Вице-президент ВТБ, заместитель руководителя департамента по обеспечению безопасности Дмитрий Саранцев отметил, что мошенники целенаправленно используют эмоциональные и социальные роли. По его словам, злоумышленники давят на заботу о близких и чувство долга, разыгрывая сценарии срочной помощи «ребенку» или пугая блокировкой счета с требованием немедленно перевести деньги на якобы «безопасный» счет.

Аналитики также обратили внимание на сезонность: наибольшая активность мошенников пришлась на весенние месяцы, а пик атак — на апрель и май. Чаще всего успешные схемы реализовывались в наиболее населенных регионах страны. Лидируют Москва и Московская область, на которые приходится почти пятая часть всех случаев, а также Санкт-Петербург и Ленинградская область.

В числе регионов с заметной долей мошенничеств также оказались Краснодарский край, Свердловская, Новосибирская и Челябинская области, Ханты-Мансийский автономный округ, Пермский край, Иркутская область и Башкортостан. Наименьшее число подобных инцидентов зафиксировано в Воронежской и Тульской областях.

При этом в ВТБ подчеркивают: статистический портрет не означает, что остальные находятся в безопасности. Среди пострадавших есть и мужчины, и молодые люди. Одни становятся жертвами из-за недостатка цифровых навыков, другие — из-за излишней уверенности в собственной неуязвимости. Мошенники гибко подстраиваются под поведение человека, используя давление, страх и индивидуальные слабости.

Эксперты банка напоминают, что лучшая защита от обмана — внимательность и скепсис к любым неожиданным звонкам и сообщениям, особенно если собеседник торопит или пытается напугать. Никогда не стоит передавать личные данные и коды подтверждения, даже если разговор выглядит убедительно. При сообщениях о проблемах со счетом безопаснее прервать разговор и самостоятельно связаться с банком по официальным контактам. Обсуждение сомнительных ситуаций с близкими тоже часто помогает вовремя распознать обман. Несмотря на работу автоматических систем защиты, решающим фактором по-прежнему остается личная осмотрительность.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.