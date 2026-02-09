«За ним стоит великая женщина»: Мельникова о взлете Юры Борисова

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Актриса призналась, что во время учебы мало кто верил в будущий международный успех ее однокурсника.

Актриса Дарья Мельникова рассказала, почему стремительный карьерный рывок ее коллеги Юры Борисова стал неожиданностью даже для тех, кто знал его с юности. По словам Мельниковой, во времена учебы в Щепкинском училище к Борисову относились скорее снисходительно, чем всерьез, несмотря на очевидный талант.

Актриса вспомнила, что на курсе будущего номинанта на «Оскар» и «Золотой глобус» воспринимали как эксцентричного и немного странного однокурсника. Он выделялся, часто получал заметные роли, но его успех в мировом кино все равно стал шоком для выпускников. Мельникова призналась, что новость о международных номинациях вызвала у всех искреннюю радость и недоумение одновременно.

«Это просто угар, честно говоря. Во-первых, мы искренне были рады все, но это шок. Это невозможно поверить, что Юра, который просто на курсе что-то непонятно исполнял, хотя понятно было изначально, что он очень талантлив, но он был как бы немножко всегда… Ну дурачок, Ваня дурачок просто. Никто его как бы особо серьезно не воспринимал, хотя, конечно, все равно у него он был супер-яркий, выделялся и всегда как бы был на первых там каких-то главных ролях. Но это было неожиданно», — призналась Дарья.

По мнению актрисы, ключевую роль в успехе Борисова сыграла его супруга — Анна Шевчук. Юра и Анна поженились в 2014 году. Ранее Шевчук работала в театре «Современник», а позже стала агентом мужа. В семье растут две дочери — Марфа и Акулина, родившиеся в 2015 и 2017 годах.

«За ним стоит великая женщина. Вот это та самая история, где за великим мужчиной стоит великая женщина. И здесь эта история точно победы Ани Шевчук при всех данных Юрия. Аня вот просто как бы здесь… Она сама просто удивительная актриса. Она была одна из самых сильных девчонок на курсе. Просто Аня, если она чему-то отдается, то она отдается всецело. У нее стали рождаться девчонки, и она полностью посвятила себя материнству, плюс Юре», — заявила Мельникова в подкасте «Не мамкай!».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.