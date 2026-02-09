«Втащить киллеру успел»: как генерал Алексеев выжил при покушении

Фото: Telegram/Минобороны России/mod_russia

Решительность военачальника и мгновенная реакция его супруги стали ключевыми факторами.

Первый заместитель начальника Главного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Владимир Алексеев пришел в сознание и постепенно восстанавливается после покушения. Подробности нападения, произошедшего в подъезде жилого дома в Москве, раскрыла его супруга в разговоре с военным корреспондентом Александром Коцем.

По ее словам, несмотря на тяжелые ранения, генерал сумел сохранить самообладание и оказать сопротивление нападавшему. В замкнутом пространстве лифтового холла он не дал преступнику приблизиться вплотную и попытаться выстрелить в голову, вступив с ним в схватку. Решающее значение, как отмечается, сыграли десантная подготовка и мгновенная реакция офицера.

«Генерал Алексеев в сознании, разговаривает, хотя ранения, конечно, тяжелые. Две пули пришлись в брюшную полость, одна — в ногу», — передает журналист слова супруги военачальника.

Она также рассказала, что муж сумел перехватить руку нападавшего с оружием и нанести ему ответный удар, что фактически спасло ему жизнь. После этого женщина самостоятельно оказала первую помощь: наложила жгут на раненую ногу и закрыла раны подручными средствами, дожидаясь приезда врачей.

«Степаныч перехватил руку со стволом. Он еще и втащить киллеру успел. Эта реакция и спасла жизнь генералу», — рассказал журналист.

Покушение на высокопоставленного военного было совершено 6 февраля в районе Волоколамского шоссе. Как сообщалось ранее, непосредственного исполнителя — уроженца Украины Любомира Корбу — задержали в Дубае и экстрадировали в Россию. В Москве также был арестован его пособник Виктор Васин, тогда как предполагаемая наводчица Зинаида Серебрицкая, по имеющимся данным, сумела скрыться на территории Украины.

