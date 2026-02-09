Был трезв? Сын Игоря Талькова о лишении водительских прав

Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

Музыкант объяснил, почему отказался от медицинского освидетельствования.

Сын музыканта Игоря Талькова — Игорь Тальков-младший — рассказал, за что его на самом деле лишали водительских прав. Об этом он заявил в интервью журналистке Ксения Собчак, подчеркнув, что официальная версия не отражает сути произошедшего.

«Я не писал в баночку потому, что я курил. А не потому, что я бухал. Когда меня лишали прав, я не был накуренный. Я просто не хотел писать, потому что экспертиза показала бы марихуану», — объяснил Тальков-младший.

Он уточнил, что считает действующую систему медицинского освидетельствования формальной и несправедливой. По его мнению, она не оценивает реальную способность человека управлять автомобилем: человек может быть опасен за рулем «с бодуна», но тест этого не выявит.

Тальков-младший настаивает на том, что в момент задержания он не представлял угрозы окружающим, находился в машине со своими детьми и был трезв. Он также подчеркнул, что отказ от освидетельствования не был попыткой привлечь внимание или устроить пиар-акцию.

В 2018 году Игоря Талькова-младшего задержали за повторное управление автомобилем, будучи лишенным водительских прав. По версии правоохранительных органов, он сел за руль Jeep Grand Cherokee с признаками алкогольного опьянения. Полицейские остановили автомобиль для проверки документов, после чего, заподозрив состояние опьянения, предложили пройти медицинское освидетельствование. От процедуры Тальков-младший отказался, после чего был задержан.

На него был составлен протокол о невыполнении законного требования сотрудника полиции о прохождении медосвидетельствования. Такое правонарушение предусматривает штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством. Кроме того, действия Талькова-младшего могли подпасть под статью 264.1 УК РФ — «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», санкции по которой предусматривают штраф до 300 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет.

В 2016 году Игоря Талькова-младшего уже привлекали к ответственности: тогда он был оштрафован на 30 тысяч рублей за управление автомобилем Mercedes-Benz в состоянии алкогольного опьянения. Игорь Тальков-младший пошел по стопам отца и занялся музыкой. Впервые он вышел на большую сцену в 2001 году, открыв концерт памяти Игоря Талькова в Государственном Кремлевском дворце.

