«Наш с ним крест»: сын Талькова рассказал о реликвии спасенной из храма

Сын Игоря Талькова рассказал, что отец нес на себе спасенный из храма крест

Музыкант хотел вернуть его, но при одном условии.

Крест, стоящий в музее музыканта Игоря Талькова, был принесен им из Коломенского храма. Об этом рассказал сын певца — Игорь Тальков-младший — в интервью журналистке Ксении Собчак.

«О, вообще как-то отец выпивший мне много чего про него (крест. — Прим. ред.) говорил. Это типа наш с ним крест. Ну а так вообще он его спас из храма», — рассказал звездный наследник.

По его словам, крест был принесен из Коломенского и долгое время имел для отца особый символический смысл. Музыкант нес его на себе несколько километров и неоднократно говорил, что вернет его в церковь Иоанна Предтечи.

«А верну я этот сброшенный крест в церковь Иоанна Предтечи только тогда, когда та епархия, в чьем ведомстве находится охрана исторических памятников русского зочества, вспомнит о своих обязанностях и приступит, наконец, к восстановлению храма Усекновения главы Иоанна Предтечи», — зачитала слова Талькова-старшего Собчак.

Сын музыканта отметил, что сегодня в храме уже установлены сотни других крестов. На этом же появились автографы и надписи. Поэтому возвращение именно данного креста больше не является принципиальным. Поэтому реликвия остается в Музее Игоря Талькова как часть личной истории артиста, его веры и внутреннего протеста против безразличия к историческим святыням.

Игорь Тальков был убит в 1991 году в Санкт-Петербурге. После его гибели многие личные вещи музыканта, включая этот крест, стали музейными экспонатами и частью культурного наследия, связанного с его именем.

