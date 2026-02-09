Брак и дети: Анастасия Волочкова нашла личное счастье с молодым танцором

Анастасия Волочкова заявила, что родила бы ребенка от своего нового партнера

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Возлюбленный балерины заставил ее бросить пить просекко.

Танцор Марчел Абаби стал главным мужчиной в жизни заслуженной артистки России Анастасии Волочковой. Об этом она рассказала в программе на федеральном канале.

Уроженец Кишинева, бывший солист Государственного академического ансамбля народного танца Молдавии, сегодня выступает в шоу Волочковой «Одержимость». Новый год 50-летняя балерина впервые встретила не на курорте, а в кругу семьи возлюбленного, который моложе ее на 23 года.

«Там сидела семья — мама, сестра, его близкие люди. Они меня принимают фантастически. И накормили меня, и напоили меня, и спать уложили. Мы с Марчелом поспали под пледиком. Это было прекрасно. Это был самый трогательный Новый год», — призналась Волочкова.

По словам артистки, Марчел Абаби стал настоящим рекордсменом: до него ни один мужчина не летал с ней на Мальдивы три раза. Балерина отмечает, что рядом с возлюбленным ей никогда не бывает скучно, а спокойно засыпать она может только с ним.

Волочкова подчеркивает, что счастлива в этих отношениях и ценит партнера за верность и надежность.

«Я действительно люблю этого человека. Просто за его верность. Я ему верна. И знаете, по-человечески, это такие качества жизни. Их, пожалуй, нет во многих семьях нет», — рассказала она.

Танцор, в свою очередь, смог повлиять на привычки балерины. Волочкова рассказала, что Марчел запрещает ей пить просекко и настаивает на тренировках даже во время отдыха. Артистка признается, что подчиняется этим требованиям, потому что чувствует в Абаби «настоящего мужчину» и рядом с ним может позволить себе быть слабой.

При этом она добавила, что не исключает рождения ребенка от Марчела, хотя сейчас беременности нет.

«От Марчела, кстати, я бы ребенка родила. Но пока я не беременна», — поделилась Волочкова.

Возлюбленный балерины также заявил, что пара спокойно может долго находиться вместе и жить в одном пространстве, поскольку уже хорошо знает друг друга и не испытывает дискомфорта от постоянного общения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.