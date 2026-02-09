«Первая реакция была радость»: сын Игоря Талькова об убийстве отца

Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

Наследник музыканта смог ознакомиться с материалами уголовного дела лишь спустя 28 лет.

Сын убитого в 1991 году музыканта Игорь Тальков — Игорь Тальков‑младший — признался, что известие о гибели отца вызвало у него неожиданную реакцию. По его словам, первое чувство, которое он испытал после убийства родителя, была радость. Об этом звездный наследник сообщил в интервью Ксении Собчак.

«Мне было очень долго стыдно из-за того, что первая моя реакция была радость. Потому что отец при жизни достаточно меня узурпировал», — рассказал он.

Далее он пояснил, что жесткость отца была связана с желанием подготовить сына к реальной жизни без иллюзий и «лака». По его словам, Игорь Тальков-старший считал страх важным инструментом выживания и умел с ним работать, хотя не всегда успешно. Он намеренно выбивал из сына мягкость и наивность, формируя характер, который в итоге оказался ему необходим для последующей интеграции в жизнь.

При этом Тальков-младший отметил, что сам по складу характера был человеком «из другого, более мягкого мира». Пережитая в детстве жесткость стала для него тяжелым, но формирующим опытом.

Наследник музыканта также рассказал, что смог ознакомиться с материалами уголовного дела об убийстве отца лишь спустя 28 лет. По его словам, он сделал это, чтобы «улыбнуться».

Игорь Тальков был убит 6 октября 1991 года во Дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге во время конфликта за кулисами перед концертом.

По официальной версии СК РФ (расследование возобновлено в 2021 году), концертный директор Талькова Валерий Шляфман выхватил револьвер «Наган» 1895 года у Игоря Малахова, представителя певицы Азизы. Он выстрелил в него, но пуля попала в Талькова.

В апреле 2025 года Петроградский суд заочно приговорил Валерия Шляфмана к 13 годам колонии за умышленное убийство и покушение общеопасным способом. Он вину не признал. На данный момент проживает за границей.

