Назван главный симптом менингита, который нельзя игнорировать

Решающее значение в диагнозе имеет так называемая люмбальная пункция — она подтверждает или исключает воспаление.

Головная боль без повышения температуры — не симптомом менингита. Об этом Life.ru рассказала врач-эксперт лаборатории Екатерина Демьяновская.

Специалист пояснила: менингит — это инфекционное заболевание с воспалением мозговых оболочек. Поэтому для него типичны не только сильные головные боли, но и высокая температура.

Еще менингит проявляется следующим образом: свето — и звукобоязнь, а также тошнота и рвота. Но, как уточнила Екатерина Демьяновская, у пожилых людей эти симптомы могут быть выражены не так сильно. Кроме того, они могут маскироваться под другие состояния. В их числе обострение хронических заболеваний.

По словам эксперта, неясность в клиническую картину может внести ситуация, когда у пациента одновременно с менингитом появляется другое заболевание — например, отит или пневмония.

Демьяновская добавила, что заподозрить менингитом можно в том случае, когда присутствует сильная головная боль, а также лихорадка, которую не удается сбить обычными жаропонижающими средствами. А решающее значение в диагнозе зависит от анализа люмбальной пункции. Эта процедура подтверждает или исключает воспаление.

