Задержанные за покушение на генерала Алексеева Корба и Васин признали вину
Фото: © РИА Новости/ФСБ РФ
СБУ обещали выплатить Корбе 30 тысяч долларов.
Задержанные за покушение на генерала Владимира Алексеева исполнитель и его пособник признали вину. Об этом сообщили в ФСБ.
В ведомстве уточнили, что соучастник покушения Виктор Васин заранее арендовал квартиру для конспиративного проживания своего друга — киллера Любомира Корбы. Его сотрудники СБУ завербовали в августе прошлого года. Тогда тот находился в своем родном городе Тернополе.
Корба прибыл в Россию за полгода до покушения на генерала Алексеева. Киллер въехал на территорию РФ по следующему маршруту: Киев — Кишенев — Тбилиси — Москва.
СБУ обещали выплатить Корбе 30 тысяч долларов в случае успешного покушения на Алексеева. Кроме Васина, совершить преступление киллеру помогала женщина — Зинаида Серебрицкая. Ей удалось выехать на Украину. Розыскные мероприятия продолжаются.
Рапнее 5-tv.ru писал, что стрелявший в Алексеева Любомир Корба действовал по заданию украинских спецслужб.
