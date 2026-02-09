Самые важные и сложные цели: как применяют в зоне СВО высокоточный снаряд «Краснополь»

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

Этот выстрел ни с чем не спутаешь.

Не менее яркие кадры показали бойцы группировки войск «Центр». Базу противника, где готовились к запуску десятки ударных дронов, уничтожили всего одним управляемым снарядом «Краснополь». Это оружие с высокой точностью поражает объекты ВСУ. За боевой работой наших артиллеристов и операторов беспилотников наблюдал военкор «Известий» Валентин Трушнин.

Им поражают с первого выстрела. Для него выбирают самые важные и сложные цели. Высокоточный снаряд «Краснополь» при определенном освещении на кадрах объективного контроля выглядит как красная шаровая молния.

Выстрел «Краснополя» тоже ни с чем не спутаешь — при выходе из ствола орудия у него включается реактивный двигатель и в воздухе остается характерный след.

Мы на позициях самоходной гаубичной батареи 120-й гвардейской артиллерийской бригады группировки Центр. Мста-С — одно из лучших орудий для стрельбы «Краснополем». Каждый снаряд приходит на фронт вот в таком герметичном контейнере. Впрочем, это уже не совсем снаряд — скорее управляемая ракета.

«У него есть специальный двигатель и подкрылки, которые помогают ему подкорректировать свой курс полета на подлете к цели. Так же у него есть специальный двигатель, чтобы лететь на большее расстояние. Летит достаточно точно», — говорит Виталий Мордвинцев, командир взвода 120-й гвардейской артиллерийской бригады группировки «Центр».

Чтобы «Краснополь» смог навестись по лазерному целеуказателю с воздуха, перед применением его программируют с помощью специального пульта.

«Он забивает туда, какой траекторией будем стрелять — навесной либо мортирной, установку взрывателя — замедленный, фугасный, осколочный, частоту — чтобы они с „Орланом“ могли состыковаться на одной частоте. Чтобы если будет перекресный огонь, чтобы они не перепутались», — говорит Виталий Мордвинцев, командир взвода 120-й гвардейской артиллерийской бригады группировки «Центр».

Давать целеуказание для «Краснополя» могут разные беспилотники, но основной и самый эффективный — это Орлан-30. Двигатель внутреннего сгорания дает ему огромное преимущество перед аналогами с электротягой.

«При полной заправке данная птица может находиться от девяти до 12 часов в небе. В зависимости от полетного задания, от режима полета и от метеоусловий. На данный момент, это основа основ для стрельбы с «Краснополя», — говорит техник расчета БПЛА Орлан-30 группировки «Центр» Сергей Каличкин.

Перед стартом бойцы проверяют исправность всех систем. В первую очередь, средств наблюдения и наведения.

Глаза Орлана — это тепловизор, дневная камера и два лазера. Два, потому что это дальномер, нужно чтобы два луча определяли расстояние до цели. И один из них направляет тот самый луч, по которому наводится «Краснополь».

Камера захватывает цель и беспилотник может кружить сколько угодно — луч уже наведен в конкретную точку.

«Вылетаем на обслуживание стрельбы. Находим точку. Связываемся с огневой позицией. По взаимной готовности начинаем работать», — говорит заместитель командира батареи 120-й гвардейской артиллерийской бригады группировки «Центр» Иван Хлыстаков.

Артиллеристы 90-й гвардейской танковой дивизии Группировки центр недавно уничтожили одним «Краснополем» пункт управления БПЛА противника.

«Увидели, что на квадроцикле противник совершил подвоз БПЛА на позицию. По дальности вроде доставали полным. Но для эффективности поражения цели было принято решение применить „Краснополь“. Все это передали на пункт управления огнем и произвели работу по этой цели», — говорит Денис Колесников, военнослужащий 90-й гвардейской танковой дивизии группировки «Центр».

На кадрах поражения цели хорошо видна вторичная детонация — это взорвались беспилотники, которые уже не полетят в сторону наших бойцов.

