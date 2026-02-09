Названы самые доступные виды рыбы в российских магазинах

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Сельдь признана наиболее подешевевшим видом рыбы в оптовом сегменте российского рынка по результатам прошедшего 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные мониторинга, проведенного специалистами Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ).

Помимо сельди, в список товаров с наиболее заметным снижением цен попали скумбрия и треска. Согласно информации ФГУП «Нацрыбресурс», атлантическая сельдь потеряла в цене почти треть от прежней стоимости, опустившись до отметки 138 рублей за килограмм. Аналогичная ситуация наблюдается и с тихоокеанской разновидностью этого вида, которая подешевела на 30% и теперь продается по 105 рублей за килограмм.

Эксперты отмечают, что ценообразование на рыбном рынке зависит от множества факторов, а не только от объемов добычи.

«Рейтинг самых подешевевших видов рыб ярко демонстрирует, насколько сложным является ценообразование на рыбную продукцию в России. Да, показатели вылова — важный фактор, влияющий на оптовую цену, но далеко не единственный», — пояснил президент ВАРПЭ Герман Зверев.

Например, оптовая стоимость атлантической скумбрии сократилась на 12,9%, достигнув 270 рублей за килограмм, а атлантическая треска стала доступнее на 8,4%, снизившись до 490 рублей. При этом в Северном рыбохозяйственном бассейне фиксировалось снижение вылова, но цены на внутреннем рынке все равно демонстрировали стабильность или падение.

Важным аспектом формирования текущих цен стал эффект накопленного предложения прошлых лет. По словам Зверева, рекордные уловы тихоокеанской сельди в 2024 году не привели к моментальному обвалу цен. Однако этот фактор сработал в 2025 году, обеспечив 30-процентное удешевление.

Глава ассоциации подчеркнул, что на итоговые ценники также существенно влияют логистические издержки и операционные расходы предприятий.

