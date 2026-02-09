Смерть на колесах: мужчина держал избитую девушку и мертвых щенков в автодоме

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

При нем были удостоверения личности, принадлежащие разным женщинам.

В США 34-летнему мужчине предъявлены обвинения по нескольким тяжким статьям после того, как полиция обнаружила в его автодоме мертвых щенков и пострадавшую девушку. Об этом сообщает People.

Что произошло

Утром 3 февраля сотрудники полиции прибыли к мотелю после сообщения о возможном жестоком обращении с животными. На парковке был обнаружен фургон с занавешенными окнами.

Внутри находились семь собак, четыре из которых были мертвы, а также 19-летняя девушка с признаками побоев. Жертва заявила, что подвергалась физическому насилию со стороны владельца дома на колесах.

Обвиняемый и задержание

Мужчину задержали на месте. При обыске у него были обнаружены наркотики, принадлежности для их употребления, а также несколько удостоверений личности, принадлежащих разным женщинам.

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по следующим статьям:

семь эпизодов жестокого обращения с животными;

жестокое обращение с людьми;

хранение наркотических веществ и предметов для их употребления;

нападение второй степени;

неосторожное создание угрозы первой степени;

воспрепятствование действиям полиции;

управление транспортным средством с приостановленной лицензией.

Состояние животных

Три выжившие собаки были изъяты службой контроля за животными. Тела четырех погибших животных направлены в Университет Коннектикута для проведения вскрытия и установления точных причин смерти.

Меры пресечения и дальнейшие действия

Изначально залог для подозреваемого был установлен в размере 250 тысяч долларов наличными, однако позднее сумма была увеличена до 500 тысяч долларов. Судебное заседание назначено на 4 февраля.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.