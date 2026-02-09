Смерть на колесах: мужчина держал избитую девушку и мертвых щенков в автодоме
People: мужчина держал избитую девушку и мертвых щенков в автодоме
Фото: 5-tv.ru
При нем были удостоверения личности, принадлежащие разным женщинам.
В США 34-летнему мужчине предъявлены обвинения по нескольким тяжким статьям после того, как полиция обнаружила в его автодоме мертвых щенков и пострадавшую девушку. Об этом сообщает People.
Что произошло
Утром 3 февраля сотрудники полиции прибыли к мотелю после сообщения о возможном жестоком обращении с животными. На парковке был обнаружен фургон с занавешенными окнами.
Внутри находились семь собак, четыре из которых были мертвы, а также 19-летняя девушка с признаками побоев. Жертва заявила, что подвергалась физическому насилию со стороны владельца дома на колесах.
Обвиняемый и задержание
Мужчину задержали на месте. При обыске у него были обнаружены наркотики, принадлежности для их употребления, а также несколько удостоверений личности, принадлежащих разным женщинам.
В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по следующим статьям:
- семь эпизодов жестокого обращения с животными;
- жестокое обращение с людьми;
- хранение наркотических веществ и предметов для их употребления;
- нападение второй степени;
- неосторожное создание угрозы первой степени;
- воспрепятствование действиям полиции;
- управление транспортным средством с приостановленной лицензией.
Состояние животных
Три выжившие собаки были изъяты службой контроля за животными. Тела четырех погибших животных направлены в Университет Коннектикута для проведения вскрытия и установления точных причин смерти.
Меры пресечения и дальнейшие действия
Изначально залог для подозреваемого был установлен в размере 250 тысяч долларов наличными, однако позднее сумма была увеличена до 500 тысяч долларов. Судебное заседание назначено на 4 февраля.
