Москвичи увидят битву динозавров на День эволюции
В Дарвинском музее 14 февраля пройдет День эволюции
Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Еще в программе — кормление растений-хищников, лекции о животных и многое другое.
В Государственном Дарвиновском музее 14 февраля пройдет День эволюции. Гостей мероприятия ждет увлекательная развлекательная программа. Об этом говорится на портале mos.ru.
Так, юные жители Москвы увидят «битву динозавров» и кормление растений-хищников, а также узнают о стратегии выживания животных.
Особый блок программы будет посвящен искусственному отбору. На занятии кинологи вместе с четвероногими помощниками расскажут детям о том, для каких задач много лет назад были выведены определенные породы собак. Еще эксперты объяснят, зачем таксе короткие лапы, а овчарке — уникальный нюх.
Помимо этого, в программе игры, мастер-классы, лекции о животных и просмотр познавательных фильмов. Праздник в Дарвиновском музее начнется в 10:30 и продлится до 16:00. Вход в учреждение осуществляется по билетам.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что мэр Москвы Сергей Собянин назвал самые популярные кружки и секции для детей.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.