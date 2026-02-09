Названы подарки, которые могут разрушить отношения в День влюбленных

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Иногда лучшим проявлением чувств будет не вещь, а освобождение избранника от рутинных домашних дел.

Презенты к 14 Февраля, выбранные без учета личных предпочтений партнера, могут вызвать серьезную обиду у второй половины. Об этом сообщил врач-психотерапевт Андрей Булах в беседе с Газета.ру.

По словам специалиста, негативные эмоции чаще всего провоцирует не низкая стоимость вещи, а ощущение того, что даритель совершенно не знает интересов и внутреннего мира своего близкого человека. Булах подчеркнул, что подарок — это, прежде всего, личное послание. Если оно составлено формально, это может ранить чувства.

Врач выделил две основные ошибки при выборе сюрприза. Первая — это использование шаблонов и игнорирование индивидуальности.

«Шаблонные гендерные подарки, такие как носки для него или набор косметики для нее, это признак формальности. А дорогие, но безличные вещи вроде очередного гаджета, заменяющего прошлогоднюю модель, или огромного стандартного букета, транслируют лишь то, что дарителю важнее соответствие стереотипу, чем ваши реальные интересы», — пояснил эксперт.

Вторая проблема заключается в несовпадении «языков любви», когда человек дарит то, что ценно для него самого, а не для партнера.

Для того чтобы праздник удался, психотерапевт советует проявлять максимальную внимательность к словам партнера. Важно прислушиваться к рассказам о хобби и мечтах. Например, сертификат в специализированный магазин для увлеченного рыбалкой или аксессуар для фототехники окажутся гораздо ценнее стандартных сувениров.

Булах резюмировал, что иногда лучшим проявлением чувств будет не вещь, а освобождение партнера от рутинных домашних дел, профессиональная уборка в квартире или совместная поездка. Главное — донести через презент то, что счастье близкого человека имеет для вас первостепенное значение.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.