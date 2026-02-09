«Истощенный и беспомощный котенок»: в Хабаровском крае спасли тигренка

Фото: Telegram/Управление охотничьего хозяйства Правительства Хабаровского края/upr_ohota27

Люди не смогли найти маму малыша, и заботу о нем взял на себя центр «Амурский тигр».

В Хабаровском крае спасли тигренка-сироту. Об этом сообщили представители управления охотничьего хозяйства региона в Telegram-канале и приложили фотографии малыша. При обнаружении мальчик, которого врачи прозвали между собой Тимошей, был очень слаб, ему требовался постоянный уход.

«Истощенный и беспомощный котенок сидел на обочине автодороги Комсомольск-на-Амуре — Николаевск-на-Амуре в Комсомольском районе», — сказано в публикации.

Люди не смогли разыскать следы взрослой самки, возможной мамы тигренка. Поэтому инспекторы охотнадзора его отловили и отправили в Хабаровск. Котенка поместили в вольер краевой службы по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий.

«Его поселили отдельно от другого найденыша, самки, о которой писали ранее, и которую врачи между собой прозвали Викой. Она к приезду Тимоши уже набралась сил, была бойкой и активно проявляла характер», — рассказали в управлении.

Содержание и ветеринарное сопровождение обоих животных полностью взял на себя центр «Амурский тигр». Общий надзор над ними ведет эксперт центра и службы охотничьего надзора Хабаровского края Иван Шахов. Тимоша уже заметно окреп, хорошо ест. Характер у малыша сильно отличается от Викиного — он гораздо спокойнее.

