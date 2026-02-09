Яд на полке: почему в России некуда сдать ртутный градусник

Фото, видео: 5-tv.ru

В России почти невозможно избавиться от устаревших приборов без ущерба для экологии.

Головной болью для россиян стал предмет, который есть в каждой квартире. Ртутные градусники уже давно не производят из-за опасности для здоровья. Но полностью перейти на электронные термометры пока не получается. Оказалось, что в России почти невозможно избавиться от устаревших приборов без ущерба для экологии. Почему — расскажет корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Ртутные термометры исчезли из аптек почти два года назад. Запрет есть, а градусники остались. Десятки миллионов хрупких стеклянных трубок с серебристым металлом внутри по-прежнему хранятся на полках и в домашних аптечках. Их как самые точные передают из поколения в поколение: и у каждого паника, если градусник разбился.

Жительница Казани Эльвира Якубова не заметила, как ртутный термометр выскользнул из рук. Собрала содержимое и пошла с ним по пунктам сбора. Оказалось, ее ртуть никому и нигде не нужна.

«Есть специальный список где можно сдать эти ртутные градусники, специально ставят контейнеры. Но суть в том, что эти контейнеры переполнены, и их никто своевременно не вывозит», — посетовала женщина.

Места сбора опасных токсичных отходов переполнены. А частные фирмы, которые рекламируют свои услуги, ну вот как например эта, по телефону отказываются от своих слов.

На горячей линии могут помочь только разве что советом. Например, накрыть место разлива ртути полиэтиленом, а потом собрать все вручную. Домой к вам, как показывает практика, никто бесплатно не поедет.

«Мы всей семьей разбежались потому что здесь опасно оставаться», — поделилась жительница Казани Сария Закерова.

И правильно сделали: ртутный градусник, хоть и, как говорят, самый точный, но с подвохом. Дышать ртутью опасно для жизни!

«Возникает стойкое расстройство нервной системы — это нарушение сознания, это нарушение восприятия реальности», — пояснил врач Владимир Латий.

Проводим эксперимент в контролируемых условиях.

«В обычном градуснике два грамма ртути. Здесь в чистом виде ее четыре килограмма. Содержимое примерно двух тысяч градусников», — показал корреспондент.

Для нашего опыта хватит и одного. По приборам — воздух чистый, но стоит только вылить немного ртути на поверхность, показатели тут же зашкаливают. Превышение в 10 раз.

Вот что советуют делать специалисты — защитить себя: надеть перчатки, маску и бахилы, перелить собранную ртуть в стеклянную банку и обработать место разлива. Но все это может оказаться бесполезным занятием. Продолжаем эксперимент и растираем ртуть по картону — ровно так же, как будто пытались собрать ее с пола. Мы ее растираем, получаются миллионы мелких капелек и они уверенно дают мощный фон.

На ртутно-метрическом комплексе –тут же возникают 17 тысяч! Превышение более чем в 50 раз. Снизить фон можно по сути единственным средством — обработать место йодным раствором. Показатели, как в нашем случае, тут же снижаются. А вот включать пылесос — только вредить и ему, и себе.

Ртуть быстро въедается в поверхность. Чтобы навсегда избавиться от глубоко засевших ядовитых шариков, нужно специальное оборудование. Частные компании берут за услугу от 2,5 до 4 тысяч рублей. Управляющие компании ставят в очереди, а это месяцы. А, может, и годы.

«Она не разлагается. Она переходит из одной формы в другую, и по пищевым цепочкам она может куда-то двигаться. Это довольно активный элемент, годы потребуются», — объяснил эколог Владимир Пинаев.

Получается, трогать ртуть нельзя, а сдавать некуда. Производство таких термометров запрещено, но что делать с уже имеющимися? Этот вопрос повис в воздухе, который может заразить токсичным ядом даже один разбитый градусник.

