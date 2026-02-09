В Астрахани с дрейфующей льдины спасли рыбаков с ребенком

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Наймушин; 5-tv.ru

Рыбалка едва не обернулась трагедией.

Зимняя рыбалка в Астраханской области едва не обернулась трагедией. Компания с ребенком отправилась за подледным уловом, игнорируя все предупреждения об опасности.

В какой-то момент огромная льдина оторвалась от берега и отправилась вниз по реке. В итоге — семь человек оказались в заложниках у стихии.

Выбраться самостоятельно рыбаки не смогли, на помощь россиянам пришли спасатели.

