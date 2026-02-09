Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Объект боевиков полностью уничтожили.

Расчет гаубицы Д-30 калибра 122 миллиметра Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения уничтожил наблюдательный пункт украинских боевиков, оборудованный в опорном пункте на территории Сумской области.

В ходе разведки оператор беспилотного летательного аппарата обнаружил наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины в укрепленном опорном пункте в районе дорожной развилки. Выявленные координаты незамедлительно передали на пункт управления гаубичного артиллерийского дивизиона парашютно-десантного полка.

Получив целеуказание, расчет оперативно развернул и навел буксируемую гаубицу Д-30, произвел выстрел. Поражение цели подтвердили кадры объективного контроля с разведывательного дрона в режиме реального времени — наблюдательный пункт ВСУ полностью уничтожили.

Завершив выполнение задачи, артиллеристы быстро замаскировали орудие и отошли в укрытие, чтобы исключить возможность ответного удара.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

