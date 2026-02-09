«Сыграли сказку»: Безруков высказался о романтизации сериала «Бригада»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Артист был уверен, что вместе с коллегами «иллюстрирует» девяностые, но оказалось, он ошибался.

Народный артист России, актер, поэт и музыкант, художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков когда-то был известен только как звезда сериала «Бригада». И тогда он думал, что снимался в «историческом» проекте, а на самом деле участвовал в романтизации образа бандитов девяностых — людей, в которых кроме криминальной жилки есть и тяга к справедливости. Но ошибался.

Как рассказал Безруков, однажды он лично пообщался с человеком, который был внутри бандитского мира. И тот объяснил, что «Бригада» приукрасила реальность. Собеседник артиста отметил, что смотрел сериал вместе со всей страной, но не мог поверить происходящему на 100%.

«Хочешь правду, Сергей? Вы сыграли сказку. Но в эту сказку поверила вся страна… По поводу ваших героев: я поскольку был в теме, я знаю, и вы наши любимые герои, но вы сыграли тех ребят, какими мы хотели быть», — процитировал собеседника Безруков в подкасте Dreamcast.

Знакомый актера назвал героев «Бригады» воплощениями Робина Гуда, благородного предводителя разбойников. Такими мечтали быть реальные соратники по криминальным делам в девяностых. Крутыми, решительными, стоящими друг за друга горой. Но реальность сложилась куда более мрачная.

«Там, где были деньги, брат брата убивал. Такого братства не было… Мы хотели быть такими, мы хотели быть Робин Гудами, мы хотели быть брат за брата, со стволами за справедливость. Мы хотели. Но, к сожалению, я вам скажу честно и откровенно, этого не было», — добавил он.

Несмотря на это просветление, Сергей Безруков считает проекты вроде сериала «Бригада» необходимыми. Они становятся больше иллюстрацией времени, чем художественным произведением. Но главное — они не поучают напрямую, не читают нотаций, а своими трагическими финалами наталкивают молодежь на правильные выводы и мотивируют развиваться.

И рядом с молодыми людьми во время просмотра таких фильмов должны быть взрослые, уверен Безруков. Они должны объяснить, что за преступлением всегда следует наказание. К слову, в «Бригаде» именно такой финал — он не оставляет сомнений в неправильном выборе главных героев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Безруков победил сразу в двух номинациях премии «Золотой орел» — за лучшие мужские роли в фильме «Август» и сериале «Плевако».

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.