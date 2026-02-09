Психологи раскрыли особую, не связанную с сексом интимную потребность мужчин

Фото: 5-tv.ru

Мужчинам нередко не хватает комплиментов от партнерш.

Коуч по отношениям Кейт Мэнсфилд и психолог Мадлен Роатри выделили интимную потребность мужчин, которая не связана с сексом и часто остается неудовлетворенной. Об этом написала газета Metro.

«У мужчин нет таких социальных связей, тесной эмоциональной и близкой дружбы и поддержки, как у женщин. Но мужчинам тоже нужны подтверждения и обратная связь, основанная на похвале», — объяснила она.

Специалист порекомендовала женщинам устраивать свидания с мужьями и регулярно выражать им похвалу. Психолог Роатри дала аналогичный совет.

«Недавно я дала состоящей в отношениях женщине конкретное задание — устно выразить признательность своему партнеру. Его реакция удивила клиентку: мужчина признался, что почувствовал себя значительно ближе к ней и был глубоко тронут», — поделилась эксперт.

По мнению Роатри, женщины иногда избегают комплиментов, полагая, что мужчины и так знают о своих достоинствах, или считая, что их должны делать только мужчины.

