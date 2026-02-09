Юлианна Караулова раскрыла секрет гармоничных отношений: «Важно разговаривать»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Певица считает, что молчание может разрушить даже большую любовь.

Певица и телеведущая Юлианна Караулова считает, что не ипотека, не дети и не ремонт разрушают отношения мужчины и женщины, а отсутствие диалога. Своими мыслями о том, как добиться гармонии в паре, артистка поделилась с корреспондентом 5-tv.ru на празднике музыки и любви — Big Love Show 2026 от Love Radio.

«Я думаю, что разрушает отношения замалчивание в первую очередь. Когда люди не разговаривают, когда они проглатывают обиды, когда они боятся сказать то, о чем они думают, когда они делают вид, что не замечают, а сами про себя обижаются, ну и так далее. То есть, конечно, очень важно разговаривать», — сказала звезда.

В своей семье, судя по всему, исполнительница пользуется этим правилом. Поэтому и делится с удовольствием приятными моментами жизни. Артистка призналась, что все еще хранит в памяти предложение руки и сердца от избранника, продюсера Андрея Черного. По словам Карауловой, это был его самый романтичный поступок — мужчина стал на одно колено, как настоящий рыцарь. Трогательный момент, который невозможно забыть.

«Этот момент есть в интернете, потому что это было во время съемки новогодней на одном федеральном канале, и это показали. Я сначала очень злилась из-за этого, потому что мне казалось, что это должно быть такое камерное, интимное. Но потом я подумала, что это даже классно, потому что у нас останется вот такая красивая история на память», — поделилась певица.

В День всех влюбленных, который уже не за горами, Юлианна Караулова не ждет больших сюопризов. По словам артистки, все, о чем мечтала, она уже или получила или подарила себе сама. Исполнительнице будет достаточно романтического ужина с любимым человеком.

Ранее в интервью 5-tv.ru Караулова объяснила, почему не боится быть свергнутой со сцены искусственным интеллектом.

