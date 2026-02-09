Дима Билан ходит с охраной накануне сольного концерта: «Нужно быть осторожнее»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Певец боится не только злоумышленников, но и вирусов. Кто или что ему угрожает?

Прежде чем отвечать на вопросы журналистов на празднике музыки и любви — Big Love Show 2026 от Love Radio, заслуженный артист России Дима Билан уточнил, не болеет ли кто-то из них. Убедившись, что корреспонденты здоровы, начал интервью. Настороженность певца удивила и вызвала еще больше вопросов.

«Никто не болеет, не кашляет?.. Три сольных концерта, я волнуюсь, поэтому не выхожу в общество, специально сохраняюсь, так сказать… Билетов уже нет на самом деле. Была мысль даже сделать четвертое. Просто я, наверное, четыре дня подряд не выдержу», — признался исполнитель.

Не укрылись от внимания прессы и охранники, которые сопровождали Диму Билана на мероприятии. Но, по словам, звезды, телохранители выходят с ним в свет далеко не впервые. Причина, опять же, в запланированных выступлениях, которые должны состояться, что бы ни случилось.

«Я не хочу рисковать. Мне нужно их (концерты) провести обязательно. И наверняка, скорее всего, летом будет еще один большой концерт и к юбилею, к 45. Мне нужно действительно себя очень хорошо так, знаете, сохранять. Вот на всякий случай, чтобы не было никаких инсинуаций», — заявил артист.

Билан подчеркнул, что дело не во внезапно возникшей брезгливости или недоверии к публике. Исполнитель легко идет на контакт с людьми — коллегами, поклонниками, журналистами — со всеми, кто хочет поговорить. И он на каждом шоу непременно выходит в зал, чтобы пообщаться со зрителями.

«Нужно просто немножко быть осторожнее. Я не хочу попасть на какие-то неустойки. Мне хочется как бы сделать все на отлично», — заключил певец.

Ранее в интервью 5-tv.ru Дима Билан признался, что обожает болтать с ChatGPT и планирует создавать новые песни в соавторстве с искусственным интеллектом.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.