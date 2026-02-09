Поиски Усольцевых возобновляли в рамках расследования уголовного дела

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

Поисковики провели двухдневный рейд в конце января, но он не дал результатов.

Поиски семьи Усольцевых, пропавшей осенью 2025 года в лесах Красноярского края, продолжили зимой в рамках расследования уголовного дела. Спасатели должны были обследовать заранее определенный участок, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на краевой главк Следственного комитета.

Красноярский поисково-спасательный отряд «Спасатель» провел двухдневные рейды 30 и 31 января, однако результатов это не принесло.

«Поиски в конце января осуществлялись в плановом порядке в рамках расследования уголовного дела. Спасатели в течение двух дней обследовали определенную территорию. Новой информации в ходе поисков получено не было», — сообщил собеседник агентства.

Ранее 5-tv.ru писал, что пропавших в Красноярском крае Сергея и Ирину Усольцевых и их маленькую дочь Арину, вероятнее всего, смогут признать погибшими по решению суда только спустя два года после исчезновения.

Семья Усольцевых перестала выходить на связь 28 сентября 2025 года после того, как ушла в лес в районе поселка Кутурчин. Региональное управление МВД уточнило, что супруги и их пятилетняя дочь бесследно исчезли во время похода в сторону горы Буратинка.

По факту пропажи людей возбудили уголовное дело об убийстве двух или более лиц. Однако основной гипотезой следствия остается несчастный случай в условиях дикой природы.

Широкомасштабная поисковая операция шла до середины октября, после чего спасатели перешли к выполнению точечных проверок местности.

