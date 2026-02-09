Назван самый распространенный штамм коронавируса в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Роспотребнадзор сообщил, что в России доминирует штамм коронавируса XFG («Стратус»), который составляет 99% всех новых случаев COVID-19. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

«По результатам реализуемого Роспотребнадзором геномного эпиднадзора на территории Российской Федерации продолжает доминировать вариант XFG. Его доля составляет 99% среди новых случаев COVID-19», — отметили в ведомстве.

По данным международной базы GISAID, вариант XFG также доминирует в мире, где в среднем на него приходится около 65% новых выявленных случаев. Так, в США доля XFG составляет около 75%, а в Великобритании — около 50%.

В ведомстве подчеркнули, что научные организации продолжают молекулярно-генетический мониторинг вируса с углубленным исследованием проб из всех регионов страны. Результаты секвенирования загружают в платформу VGARus, где уже собрали более 450 тысяч сиквенсов различных патогенов, включая 368 тысяч геномов SARS-CoV-2.

Роспотребнадзор также обратил внимание на появление в мире с ноября 2024 года линии BA.3.2, производной от BA.3, которая требует мониторинга из-за множества мутаций и возможного иммунного ускользания. По данным VGARus, в России эту линию пока не зафиксировали, а ее распространение в мире ограничено в основном в Западно-Тихоокеанском регионе.

Как ранее писал 5-tv.ru, россиян призвали снова вакцинироваться от ковида. У ранее привитых нет иммунитета к новым штаммам коронавируса, а они намного заразнее прежних.

