В России собрались усилить контроль за доставкой товаров 18+ с помощью биометрии

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Чаще всего нарушения выявляют при доставке энергетиков, пиротехники, зажигалок, а также печатной продукции для взрослых и других товаров с возрастными ограничениями.

В России собрались ужесточить контроль за онлайн-продажей и доставкой товаров с возрастными ограничениями, задействовав биометрические технологии. Поводом стали массовые нарушения при проверке возраста покупателей. Об этом сообщили «Известия».

По данным Общественной потребительской инициативы (ОПИ), интернет-ритейлеры нередко реализуют продукцию категории 18+ без какой-либо верификации документов. В обращении организации к вице-премьеру — руководителю аппарата правительства Дмитрию Григоренко отмечается, что паспорт при получении заказа проверяют лишь в каждом пятом случае.

Чаще всего нарушения выявляют при доставке энергетиков, пиротехники, зажигалок, а также печатной продукции для взрослых и других товаров с возрастными ограничениями. В ходе контрольных закупок с апреля 2025 года по январь 2026-го несовершеннолетние оформили 31 заказ, из которых 25 были успешно получены — требования закона соблюли только в 20% случаев. При этом в январе ситуация стала еще хуже: запрещенные товары выдавали без отказов.

Для решения проблемы общественники предложили внедрить инструменты цифровой идентификации с использованием биометрии. Такой механизм уже заложимли в законодательстве о платформенной экономике и, по мнению ОПИ, позволит минимизировать человеческий фактор и обеспечить реальное соблюдение правил продажи товаров 18+.

Как ранее писал 5-tv.ru, МВД, Минцифры и правительство Москвы собрались создать информационную систему биометрической идентификации иностранцев.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.