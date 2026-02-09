Внимание к рукам: раскрыт «геометричный» признак рака легких
Mirror: рак легких можно выявить по отсутствию зазора между пальцами рук
Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский
Положительный результат теста сам по себе не означает наличие опухоли, однако при заметных изменениях формы пальцев рекомендуется обратиться к врачу для обследования.
Изменение формы пальцев рук может быть одним из возможных признаков рака легких. Об этом написала британская газета The Mirror, ссылаясь на данные Фонда Роя Касла по борьбе с этим заболеванием.
Специалисты обратили внимание на простой способ самопроверки, который способен помочь заподозрить болезнь на ранней стадии.
«Медики рассказали о простом тесте, который может помочь выявить рак легких на ранних стадиях, что потенциально может спасти жизни. <…> Он заключается в том, чтобы сопоставить ногти пальцев правой и левой руки и прижать их друг к другу», — отмечается в материале.
При нормальном состоянии между ногтями должен образовываться зазор в форме ромба. Если он отсутствует, это может указывать на утолщение конечных фаланг пальцев. Как утверждается в материале, такой симптом выявляется у 35% пациентов с немелкоклеточным раком легких и примерно у 4% — с мелкоклеточной формой заболевания.
При этом специалисты подчеркнули, что положительный результат теста сам по себе не означает наличие опухоли, однако при заметных изменениях формы пальцев рекомендуется обратиться к врачу для обследования.
