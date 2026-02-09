Космонавт Федяев сварил коллегам борщ перед стартом миссии Crew-12
Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Командир корабля Джессика Меир высоко оценила угощение.
Космонавт «Роскосмоса» Андрей Федяев угостил коллег борщом накануне полета к Международной космической станции в составе миссии Crew-12. Об этом он сообщил 8 февраля во время предстартового брифинга.
По словам Федяева, он решил познакомить команду с русской кулинарной традицией и лично приготовил суп для всего экипажа и группы поддержки.
«Сегодня я также приготовил традиционное русское блюдо, это борщ. Я приготовил его для своей команды и для тех, кто нас поддерживает», — рассказал космонавт.
Командир экипажа Джессика Меир высоко оценила угощение, отметив, что борщ получился очень вкусным.
Запуск миссии Crew-12 пройдет не ранее 11 февраля. Экипаж завершил подготовку к полету многоразового пилотируемого космического корабля Crew Dragon в Калифорнии. Аппарат создала SpaceX по заказу НАСА. Корабль предназначен для доставки экипажа до четырех человек на низкую околоземную орбиту и для возвращения их на Землю.
Как ранее писал 5-tv.ru, миссия Crew-11 из-за внезапных проблем со здоровьем одного из членов экипажа экстренно завершила работу и вернулась на Землю. В состав экипажа входили астронавты НАСА Зена Кардман и Майк Финк, представитель японского агентства JAXA Кимия Юи, а также космонавт Роскосмоса Олег Платонов.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.