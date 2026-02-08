Три человека ранены при обстреле рынка в Каховке

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

По данным губернатора Владимира Сальдо, удару также подверглась больница в соседнем городе.

В городе Каховка Херсонской области в результате обстрела рынка со стороны Вооруженных сил Украины пострадали трое мирных жителей. Об этом 8 февраля сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«В Каховке противник обстрелял местный рынок. Ранения получили мужчины 1978 и 1987 годов рождения и женщина 1983 года рождения», — написал Сальдо.

По его данным, один из пострадавших с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями был госпитализирован.

Губернатор также сообщил, что в городе Новая Каховка осколками повреждено здание больницы, выбиты окна. В селе Раденск загорелся жилой дом, а в селе Гадковка поврежден микроавтобус.

Ранее в этот же день поступала информация об ударе ВСУ по зданию администрации Выгоничского района Брянской области, где располагается территориальная избирательная комиссия. В результате атаки пострадали два человека.

