Российский саночник Павел Репилов занял 14-е место на Олимпиаде-2026

Спортсмен, выступавший в нейтральном статусе, уступил чемпиону более трех секунд.

На зимних Олимпийских играх 2026 года в итальянском Кортина-д’Ампеццо российский саночник Павел Репилов завершил соревнования на 14-й позиции. В нейтральном статусе он показал суммарное время 3 минуты 34,963 секунды по итогам четырех заездов.

Золотую медаль с результатом 3:31.191 завоевал немец Макс Лангенхан. Серебро и бронзу получили австриец Йонас Мюллер и итальянец Доминик Фишналлер соответственно.

Соревнования по санному спорту продлятся до 12 февраля, в ходе которых будут разыграны пять комплектов наград. Всего в этой дисциплине участвуют 106 атлетов из 19 стран.

Павел Репилов является трехкратным чемпионом России и чемпионом юношеских Олимпийских игр 2020 года. В 2025 году он получил нейтральный статус для участия в олимпийском отборе. В текущем сезоне саночник занимал 17-е, 19-е и 18-е места на этапах Кубка мира и чемпионате Европы.

