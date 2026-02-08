«Время расставит все»: Сабуров впервые прокомментировал запрет на въезд в Россию

Сабуров: не буду комментировать, есть юристы, они займутся вопросами

Комик Нурлан Сабуров впервые вышел на связь с поклонниками после официального запрета на въезд в Россию сроком на 50 лет. Артист опубликовал пост в своих социальных сетях. Также он удалил все публикации со своей страницы в Instagram*.

«Не буду комментировать сложившуюся ситуацию, есть юристы, они на своем уровне займутся вопросами со всеми компетентными органами. Время расставит все на свои места», — написал комик.

При этом артист подвел итоги своей многолетней карьеры в России. Он напомнил, что его творческий путь начался 15 лет назад в Екатеринбурге и продолжился в Москве.

«Я благодарен стране, в которой получил возможность для творческого развития, состоялся как артист и обрел, как в России, так и за ее пределами, большую многонациональную аудиторию», — подчеркнул он.

Также комик попросил проявить уважение к частной жизни его семьи — родителей, жены и детей.

Нурлана Сабурова задержали 6 февраля в аэропорту «Внуково» сразу после прилета из Дубая. При оформлении процедуры депортации артист сначала заявил, что у него нет денег на покупку обратного билета. Ситуация резко изменилась, когда комику предложили бесплатный перелет, но с условием лететь в наручниках. После этого необходимые средства на билет в Казахстан сразу нашлись. Артист занял место в бизнес-классе и покинул территорию Российской Федерации.

* - принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.