Новый пожарный вертолет поступил в распоряжении экстренных служб Москвы

В авиацентр Москвы поступил новый пожарный вертолет Ка-32А11ВС. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

«Он оснащен системой авионики и локации, адаптирован для работы в плотной городской застройке и сложных условиях. Все системы состоят из отечественных комплектующих, программное обеспечение разработано специалистами Национального центра вертолетостроения», — уточнил градоначальник.

Вертолеты вроде Ка-32А11ВС привлекают для тушения крупных возгораний и природных пожаров. Экипаж машин состоит из трех человек — двух пилотов и одного бортмеханика.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пять пожарно-спасательных отрядов появилось в Москве в прошлом году. Подразделения помогают Московской, Калужской и Рязанской областям. В них регулярно обновляется техника, средства индивидуальной защиты и аварийно-спасательное оборудование.

Также безопасность обеспечивается и на водных объектах, за которыми следят 26 спасательных станций.

