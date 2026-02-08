«Вкалываем, чтобы не в шалаше…»: звезды на красной дорожке Big Love Show 2026
Светские люди признались, что рая в шалаше не видели, поэтому 14 февраля — день рабочий!
Музыкальный раут — это всегда тяжело. Поверьте, и артисты, и журналисты, в прямом смысле, отрабатывают свой выход в свет. Вместо шампанского летит третий американо, а вместо канапе — банан! Не романтично? Поэтому все надежды поднять градус любви на нежные разговоры с нашими celebrity!
Так, а сейчас, внимание, просьба! Если у кого и намечается романтик на 14-е, то только у вас… Не подведите уж и хорошенько отсидитесь на свидании с любимым за всех наших звездочек, которые в день любви будут работать! А если и у вас ничего такого нежного и страстного не случится в «субботу Святого Валентина» — с кого брать пример вы знаете!
Красную дорожку Big Love Show 2026 в Live Арене освещали не менее красные сердца — большие и маленькие. А душу согревали воспоминания о любви своих дедуль и бабуль. Умели же тогда… Дарить чувства! И валентинки были не нужны!
Почему любовь живет у Ольги Бузовой на среднем пальце, для чего Елка надела белое платье, чем решила подразнить хейтеров Ольга Серябкина, кто терпит звездность Ани Лорак, как Дима Билан притягивает деньги и любовь, — и многое другое в фоторепортаже 5-tv.ru
Обратите внимание, куда Олечка поселила золотое сердце-кольцо — чтобы на все вопросы о любви можно было отвечать средним пальцем и ничего за это не было. Бузова просто гений, и да, пальчик с сердцем, правда, был показан «обществу микрофонов» не один раз!
Ожидать слов от Джигана после того, какую валентинку ему подарила супруга — тщетно. Оксана Самойлова предложила Денису «реалити» об их семье, а на деле отомстила на всю страну за измены в 2020-м. Нет, мы не спросим, как вам такое… Мы спросим, как вы думаете, этот знак пальцами все еще надежда на примирение?
Невеста, а уже жена — певица Елка! Елизавета то ли отмечает белым платьем жизнь с чистого листа, то ли новое гражданство, то ли недавний брак! Ах, впрочем неважно! Все же роскошная любовь делает любую женщину самой красивой!
Дима Билан еще один приверженец азиатского сердечка пальцами, который означает теплые чувства! А русские придумали этому иной подтекст — любовь и деньги, ведь мы трем так пальчики, когда хотим денег, а нарисовываются чувства!
И сердца не видно за этими подкачанными от ушей ногами Гагариной! Может не спроста Полина пела «не верь мне больше» и «спектакль окончен»? Не зря же говорят, чем короче конечности, тем быстрее кровь приливает к именно сердцу…
Это уже «не шутки, мы встретились в маршрутке». Это prime version Кати IOWA! Певица переоделась не спроста, в ее жизни, как и в стиле, большие реновации! Впрочем, а зачем слова, разве не видно?
Ани Лорак уже давно нашла свою big love и теперь делится секретами ее сохранения. Ведь ни одна скромная и покорная не станет актрисой и певицей. Поэтому такие откровения нужно записывать с заглавием: «Как не сиять так ярко, если ты звезда?»
Здесь просто: с любовью ваша — Ольга Серябкина. Только ленивый не обсудил порочность ее наряда, а Оля, тем временем, послушная жена и мать, ходит с охраной и ночует дома. Так что, уважаемые хейтеры Ольги Серябкиной, мы вас разочаруем…
Юлиана Караулова в преддверии Дня влюбленных встала в дамки и занялась реальным бизнесом — покупает и монетезирует музыку ИИ. А о любви говорить не хочет, ведь это private — правило No 1! Ну разве что рассказала, как злилась на мужа за публичное предложение руки и сердца… Постараемся не осуждать?
