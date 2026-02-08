«Вкалываем, чтобы не в шалаше…»: звезды на красной дорожке Big Love Show 2026

Светские люди признались, что рая в шалаше не видели, поэтому 14 февраля — день рабочий!

Музыкальный раут — это всегда тяжело. Поверьте, и артисты, и журналисты, в прямом смысле, отрабатывают свой выход в свет. Вместо шампанского летит третий американо, а вместо канапе — банан! Не романтично? Поэтому все надежды поднять градус любви на нежные разговоры с нашими celebrity!

Так, а сейчас, внимание, просьба! Если у кого и намечается романтик на 14-е, то только у вас… Не подведите уж и хорошенько отсидитесь на свидании с любимым за всех наших звездочек, которые в день любви будут работать! А если и у вас ничего такого нежного и страстного не случится в «субботу Святого Валентина» — с кого брать пример вы знаете!

Красную дорожку Big Love Show 2026 в Live Арене освещали не менее красные сердца — большие и маленькие. А душу согревали воспоминания о любви своих дедуль и бабуль. Умели же тогда… Дарить чувства! И валентинки были не нужны!

Почему любовь живет у Ольги Бузовой на среднем пальце, для чего Елка надела белое платье, чем решила подразнить хейтеров Ольга Серябкина, кто терпит звездность Ани Лорак, как Дима Билан притягивает деньги и любовь, — и многое другое в фоторепортаже 5-tv.ru

