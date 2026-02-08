Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

На диппредставительстве числятся крупные штрафы и неустойки.

Московский арбитражный суд обязал посольство Украины выплатить более 5,5 миллиона рублей за электроэнергию. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на имеющиеся в распоряжении издания материалы дела.

Иск подан московской объединенной энергетической компанией. Сумма долга составляет свыше 3,4 миллиона рублей. Также начислено более двух миллионов штрафов, пеней и неустоек.

За поставленные энергоресурсы начислено 3 462 603 рублей 63 копеек задолженности, кроме того, 179 982 рублей 05 копеек неустойки.

Тем временем Незалежная сама сидит без света. В Киеве по-прежнему продолжаются экстренные отключения электричества. На левом берегу Днепра энергия поступает всего пять часов в сутки, на другой стороне — девять. При этом 1100 многоэтажных домов продолжают стоять без обогрева, невзирая на лютые морозы. Даже импорт ЕС не в силах обеспечить всю Украину светом и теплом, не говоря о местных операторах.

