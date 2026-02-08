Важная социальная инициатива: как рестораны Москвы поддерживают участников СВО

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

Эти заведения активно участвуют и в праздничных мероприятиях города.

Столичные рестораторы продвигают важную социальную инициативу по поддержке участников спецоперации. Как сообщает портал mos.ru, многие заведения-участники фестиваля «Зима в Москве» предоставляют скидки 15-25% на все меню для военнослужащих, которые принимали участие в СВО, а также их семей.

Участие в мероприятиях города стало для предпринимателей уже традицией. В рамках проекта «Зима в Москве» рестораторы угощают горожан на площадках, проводят мастер-классы и, конечно, занимаются праздничным оформлением заведений, которые им принадлежат.

