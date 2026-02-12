🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 февраля, для всех знаков зодиака

Фото, видео: 5-tv.ru

Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?

Сегодня 12 февраля. День требует дисциплины: хаос отступит, если вы будете действовать по четкому алгоритму.

♈️Овны

Овнам придется разбираться с чужими ошибками. Не берите чужую ответственность — обозначьте границы.

Космический совет: доверьтесь своим мыслям.

♉ Тельцы

Тельцам нужно проверить документы. Любая неточность сегодня может обернуться проблемами.

Космический совет: доверьтесь удаче.

♊ Близнецы



Близнецам грозит информационный перегруз. Отключите уведомления — сосредоточьтесь на одном деле.

Космический совет: выйдете из дома — мир ждет вас.

♋ Раки

Ракам стоит обсудить будущее с партнером. Общие планы укрепят доверие.

Космический совет: запишите свой сон сразу после пробуждения.

♌ Львы

Львам нужно делегировать рутину. Ваша задача — стратегическое видение, а не детали.

Космический совет: найдите хобби.

♍ Девы

Девам предложат помощь. Если сомневаетесь — уточните условия: безвозмездность может быть иллюзией.

Космический совет: поговорите по-душам с партнером.

♎ Весы

Весам придется отстаивать мнение. Подготовьте тезисы — эмоции не убедят оппонентов.

Космический совет: начните день со спорта.

♏ Скорпионы

Скорпионам нужно отдохнуть от анализа. Дайте подсознанию обработать данные — ответ придет сам.

Космический совет: займитесь уборкой в доме.

♐ Стрельцы

Стрельцам стоит вернуться к старому проекту. В нем скрыты ресурсы, которые вы не заметили ранее.

Космический совет: делитесь знаниями дозированно.

♑ Козероги

Козерогам грозят бюрократические проволочки. Настаивайте на сроках — не позволяйте затягивать процессы.

Космический совет: прочитайте любимую книгу — она даст ответы.

♒ Водолеи

Водолеям нужно структурировать идеи. Составьте план — это превратит хаос мыслей в стратегию.

Космический совет: проводите больше времени на свежем воздухе.

♓ Рыбы

Рыбам стоит избегать споров. Ваша сила сегодня — в дипломатии, а не в конфронтации.

Космический совет: настало время для перемен.