Пистолет с глушителем и 15 экспертиз: раскрыты детали покушения на генерал-лейтенанта Алексеева

Фото: ЦОС ФСБ РФ

Ранее исполнитель был задержан в Дубае и передан Москве.

Орудием преступления в покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева стал пистолет системы Макарова с установленным глушителем и тремя патронами. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

По делу назначено более 15 судебных экспертиз, в том числе генетические, дактилоскопическая, трасологические, молекулярно-генетические, физико-химические и ряд других.

Ранее 5-tv.ru писал, что 6 февраля 2026 года в жилом здании на Волоколамском шоссе в Москве киллер как минимум три раза выстрелил в генерал-лейтенанта Вооруженных сил РФ Владимира Алексеева. После этого он скрылся с места покушения, а раненого офицера госпитализировали в столичную больницу.

Через несколько часов после покушения стрелявший покинул территорию РФ и вылетел в Объединенные Арабские Эмираты, пытаясь избежать задержания. Его задержали в Дубае и выдали РФ. В Москве, тем временем, был задержан один из пособников.

