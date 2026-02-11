🧙♀ Гороскоп на сегодня, 11 февраля для всех знаков зодиака
Фото, видео: 5-tv.ru
Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?
Сегодня 11 февраля. День благоприятствует творчеству и нестандартным решениям. Интуиция станет вашим главным проводником.
♈️Овны
Овнам придет озарение. Запишите все идеи — даже абсурдные на первый взгляд могут стать прорывом.
Космический совет: не идите напролом.
♉ Тельцы
Тельцам полезно пересмотреть привычные подходы. Не бойтесь экспериментировать.
Космический совет: ищите нестандартные решения.
♊ Близнецы
Близнецам предстоит разобраться с накопившимися вопросами. Сосредоточьтесь на главном.
Космический совет: упорядочьте мысли.
Больше гороскопов смотрите здесь
♋ Раки
Ракам стоит проявить нежность к близким. Слова поддержки сегодня важнее подарков.
Космический совет: говорите «нет» без оправданий.
♌ Львы
Львам предложат роль лидера. Если чувствуете неуверенность — возьмите паузу на размышление.
Космический совет: оперируйте фактами, а не эмоциями.
♍ Девы
Девам нужно отпустить контроль. Доверьтесь процессу — попытки все регламентировать только помешают.
Космический совет: прислушайтесь к своему телу.
♎ Весы
Весам придет вдохновение. Используйте творческий подъем для реализации давних замыслов.
Космический совет: запишите свои планы.
♏ Скорпионы
Скорпионам стоит изучить прошлое. Старые записи или воспоминания дадут ключ к нынешней проблеме.
Космический совет: храните молчание до нужного момента.
♐ Стрельцы
Стрельцам откроют доступ к эксклюзивной информации. Используйте ее для укрепления авторитета.
Космический совет: уделите внимание близким.
♑ Козероги
Козерогам нужно наладить связь с наставником. Мудрый совет поможет избежать ошибок.
Космический совет: читайте важные документы внимательнее.
♒ Водолеи
Водолеям предложат эксперимент. Если душа просит перемен — соглашайтесь, но оговорите границы.
Космический совет: доведите начатое до ума.
♓ Рыбы
Рыбам нужно прислушаться к снам. Образы этой ночи содержат подсказки к решению давней загадки.
Космический совет: требуйте конкретики.