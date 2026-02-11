🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 февраля для всех знаков зодиака

Фото, видео: 5-tv.ru

Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?

Сегодня 11 февраля. День благоприятствует творчеству и нестандартным решениям. Интуиция станет вашим главным проводником.

♈️Овны

Овнам придет озарение. Запишите все идеи — даже абсурдные на первый взгляд могут стать прорывом.

Космический совет: не идите напролом.

♉ Тельцы

Тельцам полезно пересмотреть привычные подходы. Не бойтесь экспериментировать.

Космический совет: ищите нестандартные решения.

♊ Близнецы



Близнецам предстоит разобраться с накопившимися вопросами. Сосредоточьтесь на главном.

Космический совет: упорядочьте мысли.

♋ Раки

Ракам стоит проявить нежность к близким. Слова поддержки сегодня важнее подарков.

Космический совет: говорите «нет» без оправданий.

♌ Львы

Львам предложат роль лидера. Если чувствуете неуверенность — возьмите паузу на размышление.

Космический совет: оперируйте фактами, а не эмоциями.

♍ Девы

Девам нужно отпустить контроль. Доверьтесь процессу — попытки все регламентировать только помешают.

Космический совет: прислушайтесь к своему телу.

♎ Весы

Весам придет вдохновение. Используйте творческий подъем для реализации давних замыслов.

Космический совет: запишите свои планы.

♏ Скорпионы

Скорпионам стоит изучить прошлое. Старые записи или воспоминания дадут ключ к нынешней проблеме.

Космический совет: храните молчание до нужного момента.

♐ Стрельцы

Стрельцам откроют доступ к эксклюзивной информации. Используйте ее для укрепления авторитета.

Космический совет: уделите внимание близким.

♑ Козероги

Козерогам нужно наладить связь с наставником. Мудрый совет поможет избежать ошибок.

Космический совет: читайте важные документы внимательнее.

♒ Водолеи

Водолеям предложат эксперимент. Если душа просит перемен — соглашайтесь, но оговорите границы.

Космический совет: доведите начатое до ума.

♓ Рыбы

Рыбам нужно прислушаться к снам. Образы этой ночи содержат подсказки к решению давней загадки.

Космический совет: требуйте конкретики.