Исполнитель и пособник покушения на генерала Алексеева задержаны
Стрелявший находился в Дубае.
Задержаны исполнитель и пособник покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева в Москве. Об этом сообщили в ФСБ.
Как уточняет ведомство, стрелявшего в офицера ВС РФ задержали в Дубае (ОАЭ). Он был выдан России. Еще одна пособница преступления выехала на Украину.
«Установлены пособники данного преступления, граждане России: Васин Виктор, задержанный
в Москве, и выехавшая на Украину Серебрицкая Зинаида. Также при содействии партнеров из Объединенных Арабских Эмиратов… задержан и передан российской стороне гражданин России
Корба Любомир, являвшийся непосредственным исполнителем преступления», — уточнили в ведомстве.
Розыск организаторов покушения на генерал-лейтенанта Алексеева продолжается.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что офицер пришел в сознание после покушения. Накануне в жилом доме на Волоколамском шоссе неизвестный несколько раз выстрелили в мужчину, а затем скрылся с места происшествия.
