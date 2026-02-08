Фото: www.globallookpress.com/VItalii Kliuiev via www.imago-im

В интересах европейских стран — не пускать Незалежную в ЕС.

Одна из важных задач спецоперации на Украине, а именно денацификация страны, стоит в приоритетных интересах и Европы. Об этом в интервью ТАСС рассказал депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер.

«Я придерживаюсь мнения, что у Запада и России имеется общий интерес в так называемой денацификации Украины…» — сказал собеседник агентства.

Картайзер также признал зависимость политики Киева от неофашистских движений.

«Государства-члены ЕС не могут быть заинтересованы во вступлении в Европейский союз страны, в которой существуют сильные неофашистские движения», — отметил депутат.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

