Вирус меняется: Онищенко рассказал о ситуации с гриппом в России

Онищенко заявил о напряженной ситуации с гриппом в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

На эпидемиологическую обстановку влияет возвращение студентов к учебе после каникул.

Ситуация с заболеваемостью гриппом в России остается напряженной, но все ключевые показатели укладываются в рамки многолетней статистики. Об этом ТАСС заявил заместитель президента Российской академии образования, эпидемиолог Геннадий Онищенко.

Комментируя вероятность нового роста заболеваемости, он обратил внимание на возвращение студентов к учебе после каникул, что традиционно влияет на эпидемиологическую обстановку.

«Но уже, по всем признакам, эпидемический подъем за 2025–2026 год умеренный, уровня пандемического не достигнет», — отметил Онищенко.

По его словам, сейчас в стране постепенно грипп B замещает грипп A. При этом заболевание, вызванное вирусом типа B, протекает тяжелее, однако распространяется в меньших масштабах.

Как ранее писал 5-tv.ru, Онищенко заявил, что сезон гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) в России закончится в марте или апреле. Он подчеркнул, что сейчас в России отмечаются разные уровни интенсивности заболеваемости гриппом и ОРВИ. Академик сравнил это с волнами в океане, которые не могут одновременно и одинаково подниматься и опускаться.

