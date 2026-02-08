Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Что делать, если кавалер пропал после первого свидания — ждать или сразу блокировать? А если он говорит, что просто был занят, то врет?

Не всегда парень, «пропавший» после первой встречи, таким образом демонстрирует отсутствие интереса к девушке. К такому мнению после непродолжительного спора пришли певицы Екатерина Иванчикова (Катя IOWA) и Ксения Минаева, беседуя с 5-tv.ru на празднике музыки и любви Big Love Show 2026 от Love Radio. Они прокомментировали видео актрисы Александры Бортич, в котором она заявила — после двух дней молчания можно прощаться с кавалером.

«Когда тебе 20, тебе нужно здесь и сейчас понять это „да“ или „нет“, контрасты в тебе. А когда тебе уже за 30-35, ты понимаешь, что „я хочу на длинную дистанцию“… Два дня ему нужно помолчать, неделю ему нужно помолчать — давай, разбирайся со своими тараканами», — отметила Катя IOWA.

«Все зависит, наверное, от ситуации, потому что если он просто внезапно пропал — вопросики, а если он говорит, мне нужно два дня побыть наедине с собой, то, пожалуйста, будь», — согласилась с ней Минаева.

Однако когда девушек спросили про отговорки вроде «был занят», их мнения разделились. Иванчикова назвала подобные оправдания тревожными звоночками, а Минаева предложила принять тот факт, что у человека действительно могут быть важные дела, из-за которых он не смог написать сообщение. Главное — чтобы это не повторялось и не превращалось в типичную отговорку.

«Я отвечаю за всех людей, которые не отвечают за сообщения. Неправда! Нам все равно на вас, нам не все равно на вас, мы вас любим!» — заявила Минаева.

«Да, кстати, у меня муж такой же. Да, он может не ответить никогда. Но при этом когда вы встречаетесь, он отдаст тебе все, он подарит тебе звезды», — подтвердила IOWA.

Вопросы любви и отношений вызывают замешательство у многих. Богатые и знаменитые тоже сомневаются, ищут и разочаровываются, от разбитого сердца нет стопроцентной защиты. А некоторые даже не понимают, что такое настоящая любовь и как ее распознать. Ранее, писал 5-tv.ru, именно в этом признался певец JONY. В 30 лет, говорит, у него еще слишком мало опыта.

